Me Tomas Vazquez Rojas. Source: LinkedIn

Le cabinet Robinson Sheppard Shapiro (RSS) a récemment assisté à l’assermentation de Me. Il est maintenant avocat en litige au sein de son équipe.Il s’est joint à RSS comme étudiant en mai 2021 après avoir terminé sa troisième année d’études en droit.Avant de se lancer dans le domaine juridique, il a pris le chemin de la philosophie . Il a par la suite pris celui du milieu légal.« Ce qui m'a particulièrement intéressé au niveau juridique, c'était notre perspective, d'un point de vue social, face aux modifications ou face aux changements dans les pratiques juridiques à travers le temps », confie-t-il à Droit-inc.Avant de rejoindre RSS, il a travaillé comme recherchiste au Cégep du Vieux-Montréal et comme agent à l’information juridique à la Clinique juridique du Mile-End.Il a aussi été assistant de recherche pour le Laboratoire de cyberjustice et stagiaire pour la Cour du Québec.Selon le cabinet, Me Vazquez Rojas est passionné du débat et de l’argumentation.« Profondément animé par la recherche et l’analyse, il apprécie toute question pointue, peu importe le domaine, bien qu’il ne voie pas le temps passer lorsqu’il est question de droit de la famille, de responsabilité civile et professionnelle, de droit du travail, et de droits fondamentaux ».Le Barreau 2023 détient un baccalauréat et une maîtrise en philosophie de l’Université du Québec à Montréal. Il est également titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un Juris Doctor de l’Université de Montréal.