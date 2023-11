Tomas Vasquez. Source: LinkedIn

est stagiaire en droit chez Robinson Sheppard Shapiro. Avant de se lancer dans le domaine juridique, il a d’abord pris le chemin de la philosophie.Un bagage culturel qui lui sert quotidiennement dans sa pratique. Dès sa maîtrise, il a pu étudier les liens entre le droit et la philosophie.En effet, à travers la philosophie française, le futur avocat a progressivement approché le milieu légal.« Ce qui m'a particulièrement intéressé au niveau juridique, c'était notre perspective, d'un point de vue social, face aux modifications ou face aux changements dans les pratiques juridiques à travers le temps », confie-t-il à Droit-inc.La recrue de RSS s’est essentiellement intéressée aux différentes pratiques du droit des Grecs, aux Romains jusqu'à aujourd'hui. L’idée étant de voir comment la société prenait en considération la preuve et l’évidence.« C'était comme une étude à la fois sociologique et littéraire, mais aussi artistique, que ce soit au travers de la littérature ou de la peinture, comment on voyait ces lois et les différentes pratiques juridiques ».Alors, qu’est-ce que ce bagage philosophique va pouvoir lui apporter dans sa pratique? Pour le futur avocat, il est évident que les pratiques philosophique et juridique sont similaires.« Un des éléments qui est partagé, c'est l'idée que lorsqu'on est devant un texte ou un document quelconque, on va le regarder avec un œil très analytique ». En termes d’écriture, ce sont aussi deux disciplines qui nécessitent beaucoup de rédaction.Tout ce qui se rapporte à la rhétorique est également essentiel dans les deux matières.« En philosophie, on doit argumenter, on doit, en quelque sorte, bien aligner nos idées et demeurer clair ».Tomas Vasquez fait référence ici aux syllogismes juridiques qui viennent nourrir l'argumentaire d'un avocat devant un juge, par exemple.Chez RSS, le futur avocat se réjouit de bénéficier d’une grande autonomie. « On nous laisse vraiment travailler sur les dossiers et on est très proche de la clientèle ».Quant aux domaines de pratique qui l’intéressent, il confie avoir développé un fort intérêt pour le droit de l’emploi. Grâce à son mentor,, Tomas Vasquez a travaillé sur de nombreux dossiers à ce sujet.Il a également collaboré avec le groupe de pratique qui s'occupe de la protection de renseignements personnels. Et pour cause, durant ses études en droit, il a eu l’opportunité de travailler pour le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal.