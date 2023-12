Me Jessica Nadon. Source: LinkedIn

Merejoint le cabinet Lane. Elle se spécialise en droit immobilier.Lane, avocats et conseillers d’affaires inc. précise qu’elle a représenté les intérêts d’individus et d’entreprises devant les différentes instances civiles du Québec que ce soit en Cour du Québec, en Cour supérieure et en Cour d’appel.Le cabinet rappelle par ailleurs qu’en tant que membre du Barreau du Québec depuis 2010, elle a débuté sa carrière au sein d’une firme d’avocats située sur la Rive-Nord de Montréal œuvrant principalement en droit de la famille ainsi qu'en droit civil, en l’occurrence Lord et Cantin.Le tout avant de fonder sa propre étude, Jessica Nadon Avocate Inc., ce qui l’a amenée « à se spécialiser et à développer une expertise particulière en matière de litiges immobiliers et de recours pour vices cachés ». Elle a travaillé à son compte plus de dix ans, représentant aussi bien des syndicats de copropriété, des copropriétaires et des particuliers, que des entreprises.Me Nadon est diplômée de l’Université de Montréal.