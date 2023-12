Ian Demers. Source: UQAM

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada,, a procédé à la nomination d’un nouveau juge de la Cour supérieure.est nommé juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. Il remplace le jugequi a choisi de devenir juge surnuméraire.Ian Demers était jusqu'à présent avocat général au ministère de la Justice du Canada. Il a représenté le gouvernement fédéral devant la Cour suprême du Canada, les tribunaux québécois et les tribunaux fédéraux en droit constitutionnel, en droit administratif, en contentieux des affaires civiles et en droit fiscal.Admis au barreau en 1998, Ian Demers est chargé de cours à l’UQAM depuis vingt ans. Il a enseigné le droit constitutionnel, le droit constitutionnel avancé, le droit administratif, le contrôle judiciaire, le droit de la preuve en matières civiles, le droit de l’immigration et le droit constitutionnel fédéral américain.Le nouveau juge a reçu le prix d'excellence enseignement de l’UQAM.« Alternant entre l’enseignement magistral et les cas pratiques, ses prestations d’enseignement et l’ensemble de son matériel pédagogique témoignent d’un réel souci d’innover afin de favoriser les apprentissages de ses étudiants. La justesse de ses explications, la précision dans le choix de ses mots, son adresse dans l’illustration des concepts théoriques, sa curiosité, sa bonne humeur et sa capacité à rendre la matière limpide font de ses cours un moment privilégié pour des juristes en devenir », soulignait l’université au moment de la remise du prix.Ian Demers a encadré à plusieurs reprises l’équipe de l’UQAM du Concours de plaidoirie Laskin en droit constitutionnel et administratif, où ses étudiants ont été plusieurs fois récompensés.Il a également enseigné le droit administratif à l’École du barreau du Québec pendant cinq ans.Ian Demers est l’auteur du Contrôle judiciaire de l’action gouvernementale (Wolters Kluwer), et le coauteur avec Medes Fondements du contrôle judiciaire dans le JurisClasseur en droit administratif (LexisNexis). Il publie dans la Collection de droit depuis 2017.Ian Demers détient un baccalauréat en droit de l’UQAM et une maîtrise en droit constitutionnel et criminel comparé de l’Université de Montréal.