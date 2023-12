Me Andréanne Brière-Dulude. Source: LinkedIn

Medit avoir eu le privilège de prêter serment le 30 novembre dernier. Elle poursuit ainsi sa carrière dans le cabinet au sein duquel elle a fait son stage, en l'occurrence CDNP Avocats.Il s’agit d’un cabinet boutique axé sur le droit professionnel et le droit des assurances, au cœur du Vieux-Montréal.« Je suis enchantée de pouvoir pratiquer le droit au sein du cabinet CDNP Avocats, me spécialisant notamment dans les domaines de la responsabilité civile et du droit disciplinaire, écrit-elle sur LinkedIn. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toute l'équipe chez CDNP pour leur soutien constant tout au long de mon stage et pour la confiance qu'ils ont placée en moi. »Elle a notamment été membre de l’Équipe du Québec comme athlète au sein de la fédération Triathlon Québec, ainsiq qu’athlète professionnelle, membre du Centre National de Haute Performance, au sein de Triathlon Canada.Me Brière-Dulude est diplômée de l’Université de Montréal.