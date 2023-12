Marie-Eve Sevigny et Samuel Samson. Source: Courtoisie

Maxime Lapointe avocat inc. annonce la nomination de Mesetà titre d’associés et devient: Maxime Lapointe et Associés inc.Selon le cabinet, la nomination de ces deux associés s’inscrit dans une vision d’expansion du cabinet, « en réponse à l’achalandage des dernières années ».Maxime Lapointe avocat inc. a été fondé en 2017 par Me Maxime Lapointe. Depuis 2021, le cabinet offre également un service de recrutement international.Marie-Eve Sevigny a réalisé son stage chez Fasken pour ensuite débuter sa pratique en droit de l’immigration chez Maxime Lapointe avocat inc. Elle a également développé le volet recrutement international du cabinet.La Barreau 2021 détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit de l’Université Laval. Ses études supérieures étaient axées sur le domaine du droit de la santé et de la fertilité.Samuel Samson a réalisé son stage auprès d’Auray Sourcing pour ensuite débuter sa pratique en droit de l’immigration à son compte. Il a officiellement rejoint le cabinet Maxime Lapointe avocat inc. en janvier 2023.L’associé est membre du Barreau du Québec depuis 2020 et possède une triple formation en droit, en économie et en affaires publiques.