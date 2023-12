Valerie La Madeleine

est avocate criminaliste et travaille à son compte depuis ses débuts en droit.En août 2022, elle a été diagnostiquée avec le cancer du sein.« Le médecin voulait me mettre en arrêt de maladie, mais moi, je sentais que je devais continuer de travailler », dit-elle.Passionnée par son métier, Me La Madeleine a choisi de ne pas prendre de congé de maladie et de miser sur ce qu’elle aimait faire… Pratiquer le droit.« Ma famille et mes amis m’ont encouragée à faire ce que j’aimais. Mes enfants savaient que je voulais continuer de travailler et ils m’ont motivée à continuer », ajoute-t-elle.Armée de sa perruque, Valerie La Madeleine continuait de rencontrer de nouveaux clients.« Je ne voulais pas que les gens me prennent en pitié et je ne voulais surtout pas qu’on me définisse par ma maladie. Je suis une personne compétente et professionnelle et c’est comme ça que je voulais qu’on me perçoive », explique-t-elle.Malgré la chimiothérapie, Me La Madeleine continuait de travailler sur ses dossiers et même à s’entraîner.« Je faisais tout avec l’aide de ma collègue de travail Me Brosseau. Sans elle, je n’aurais pas réussi à passer au travers de cette épreuve », soutient-elle.Aujourd’hui, les médecins considèrent qu’elle est « guérie » du cancer du sein.« Je n’y serais jamais arrivée sans les encouragements de mes proches. Si j’avais écouté certaines personnes, j’aurais passé mon année à pleurer et à me plaindre que j’avais un cancer. J’ai fait tout le contraire de cela », mentionne-t-elle.Elle encourage maintenant tous les avocats souffrant du cancer à ne pas abandonner. « Continuez de faire ce que vous aimez et pensez le plus positivement possible. Et surtout, entourez-vous de bonnes personnes! »