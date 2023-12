La juge Marie-Julie Croteau. Source: Barreau de Montréal

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.La finale locale du Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault aura lieu le mardi 12 décembre prochain. Ce concours de plaidoirie oppose depuis 1978 les six facultés de droit civil canadiennes lors d'une audience fictive d'un tribunal d'appel.Lors de l'audience du 12 décembre, sept étudiants de la Faculté de droit plaideront devant la jugede la Cour du Québec, soit JetLes quatre plaideurs qui gagneront la finale locale seront sélectionnés pour représenter l'Université de Montréal lors de la grande finale québécoise en février 2024 à l'Université d'Ottawa.Le 24 novembre dernier avait lieu la sixième édition du Colloque étudiant du Cercle étudiant de la Société québécoise de droit international (SQDI). À cette occasion, douze panélistes ont pu présenter leurs recherches en droit international et deux étudiants de la Faculté de droit ont remporté les honneurs grâce à l’excellence de leurs présentations., étudiant au doctorat, a remporté le prix de la meilleure présentation au doctorat pour sa communication intitulée « L’émergence des considérations climatiques dans l’arbitrage investisseur-État »., étudiante à la maîtrise, s’est démarquée grâce à sa communication « Le recours à la vidéoconférence à la Cour pénale internationale: quels impacts sur les droits des accusés? », remportant ainsi le prix de la meilleure présentation à la maîtrise.Dans un autre ordre d’idées, l’Université Laval a récemment dévoilé hier les noms des membres de son corps professoral qui ont remporté un Prix d’excellence en enseignement pour l’année 2023.Le professeur agrégé en droitfigure fièrement parmi les lauréats, en compagnie de, responsable de formation pratique au Service du développement professionnel.Plus de 28 000 $ en fonds de développement pédagogique ont été remis aux lauréats de ce concours.« Par ce geste, l'Université Laval souhaite promouvoir la qualité de l'enseignement au sein de la communauté enseignante, inciter ses facultés et ses unités à participer à la valorisation de l'enseignement en présentant des candidatures exemplaires et se distinguer en matière de pédagogie universitaire», a déclaré la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, responsable de la santé,