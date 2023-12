Mes Aryanne Tremblay et Alexandra Laperle. Source: GBV Avocats

Le cabinet GBV accueille deux nouvelles avocates dans leur équipe. Il s’agit de Meset« Ce soir, il nous a fait grand plaisir de se réunir entre collègues, familles et amis, pour assister à l'entrée dans la profession de Me Aryanne Tremblay et Me Alexandra Laperle. Nous avons été choyés de prendre part à l'assermentation de deux avocates d'exception.C'est une fierté pour nous de souligner un parcours de stage aussi impeccable. C'est d'ailleurs un honneur de vous compter parmi les avocats de l'Équipe GBV. Toutes nos félicitations », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Me Aryanne Tremblay a intégré le cabinet en 2021 à titre d’étudiante, pour ensuite y effectuer son stage de formation professionnelle en 2023. Durant son stage, elle a développé un intérêt pour le litige civil et commercial.Dans sa pratique, elle est appelée à rendre des opinions juridiques, effectuer de la recherche jurisprudentielle et doctrinale, élaborer des stratégies, rédiger des actes de procédure et communiquer avec les clients notamment dans le domaine municipal, de la construction, des biens ainsi que de la faillite et de l’insolvabilité.Selon le cabinet, elle se distingue « par sa polyvalence et son esprit critique ».Avant de rejoindre GBV, elle a travaillé comme agente de bureau pour ESSOR Assurances. Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Me Alexandra Laperle s'est jointe à GBV en 2021 en tant qu'étudiante en droit, pour ensuite se spécialiser en droit des affaires dans le cadre de son stage à l'été 2023.Tout au long de son parcours académique, elle s’est impliquée dans la communauté étudiante. Elle a notamment été vice-présidente aux affaires externes pour le Bureau d'information juridique de son université, ainsi que vice-présidente du comité sociopolitique.Dans le cadre de sa pratique, Me Laperle est appelée à conseiller les clients du cabinet, principalement en matière de réorganisations corporatives, de révision de contrats, de financement, de transactions commerciales et de conventions entre actionnaires.La Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.