L’avocate américaine Ruth Carter vous délivre quelques conseils pour rendre votre été profitable.

L’avocate américainea appris une leçon importante au début de sa carrière: si vous ne travaillez pas sur votre cabinet, vous devriez travailler sur votre pratique. Pourquoi ne pas profiter de l’accalmie estivale pour en profiter? Voici les conseils que l’avocate a livrés à Attorney at work.Quand les affaires roulent plus lentement, vous pouvez planifier votre horaire en fonction des 5 à 7 d’affaires où votre réponse typique à l’événement est « peut-être ». Sortir et rencontrer d’autres entrepreneurs peut devenir une de vos priorités. C’est aussi un moment idéal pour vous d’organiser des déjeuners ou des lunchs afin de vous mettre à jour auprès de vos contacts.Vous êtes dans un cabinet où tout le monde est au ralenti? Pourquoi ne pas aller faire une activité bénévole en arborant des t-shirts de votre firme? Vos employés auront l’occasion de socialiser, vous aiderez votre communauté, et vous aurez des photos pour vos médias sociaux. Tout le monde y gagne!À quand remonte votre dernière mise à jour de votre biographie sur votre site web ou votre profil LinkedIn? Cela devrait se faire au moins une fois par année.L’été peut aussi vous servir à créer du contenu intemporel pour votre blogue ou vos réseaux sociaux.Vous en avez peut-être déjà qui traînent depuis plusieurs mois sur le coin de votre bibliothèque. Sinon, trouvez-en qui vous inspirent!Est-ce que le dessus de votre bureau pourrait faire penser à vos clients que vous avez un trouble de l’accumulation compulsive? C’est probablement une bonne idée de faire le ménage avant d’en arriver là. Il y a ce qu’il y a sur le bureau, mais tout au cours aussi: avez-vous vraiment besoin d’une pile de documents par terre? Poser la question, c’est un peu y répondre.Vous serez plus séduisant pour de nouveaux clients après un bon nettoyage!Sortez votre liste d’objectifs annuels et évaluez comment évoluent les choses. Prenez un après-midi pour une réunion approfondie avec vous-même pour réviser vos progrès, vos défis, les leçons apprises, et déterminez vos objectifs pour le reste de l’année.