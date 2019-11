Jacynthe René. Photo : Radio-Canada

La Maison Jacynthe a déposé le 28 octobre dernier une poursuite de 550 000 $ contre l’Ordre des chimistes du Québec pour avoir laissé entendre dans un article de La Presse qu’elle avait exercé la chimie sans l’aide d’un chimiste accrédité.Elle a fait appel aux services de Mede Beaudoin Brulotte.En juin 2018, l’Ordre des chimistes indique à la Maison Jacynthe, fondée par la comédienne, qu’elle doit faire affaire avec un chimiste membre de l’ordre professionnel pour créer ses produits pharmaceutiques, et même si elle ne joue qu’un rôle de distributeur, elle doit s’assurer que ses fournisseurs utilisent les services d’un chimiste autorisé.Devant cet avis, la Maison Jacynthe coopère, selon les documents de la poursuite. Elle obtient les certificats de conformité du laboratoire européen H6 et indique que son fournisseur local,, travaillerait désormais avec une chimiste.Or, dans l’article publié dans La Presse le 13 juin 2018 titré « Maison Jacynthe forcée d'embaucher un chimiste », il est écrit que l’entreprise a été « prise à partie » par l’Ordre. La plaignante estime qu’« on ne retrouve rien de tel dans les échanges de courriel entre (l’Ordre) et la demanderesse ».La nouvelle s’est répandue « comme une traînée de poudre », écrit la Maison Jacynthe. Cette dernière, n’ayant pas à engager un chimiste en tant que tel, affirme avoir vécu une « perte de crédibilité ». L’Ordre des chimistes n’a pas jugé bon de rectifier le tir, soit auprès de La Presse ou par voie de communiqué, à ses dires.Des suites de ces démarches de l’Ordre et de la parution de l’article, la Maison Jacinthe a perdu son aromathérapeute, une perte d’achalandage et d’opportunités d’affaires, « des fournisseurs, des laboratoires, distributeurs qui ont décidé de se tenir loin de l’atmosphère jugé chaotique entourant la demanderesse » et ajoute que la réputation de sa fondatrice Jacynthe René a été « ternie et salie ».Elle demande donc au tribunal de condamner l’Ordre des chimistes à lui verser 550 000 $ en dommages et intérêts.Ce n’est pas la première fois que la Maison Jacynthe se retrouve devant les tribunauxL’entreprise fait face à deux chefs d’accusation d’exercice illégal de la médecine, rapportait La Presse en octobre dernier. Le Collège des médecins lui reprochent d’avoir donné lieu de croire qu’elle était autorisée à exercer la médecine dans ces deux vidéos partagées sur sa page Facebook en septembre 2018 et en novembre 2018.Dans ces vidéos, Jacynthe René et, un naturopathe, « proposent en direct des traitements pour régler des problèmes de santé des personnes qui communiquent avec eux », selon le Collège des médecins. Ce procès débutera le 18 novembre prochain. La Maison Jacynthe plaide non coupable.« Nous n’avons aucun problème à payer quelconque contravention en autant qu’elle soit libellée correctement. Cette contravention devrait être adressée à la bonne personne/entreprise, soit Christian Limoges et/ou Actumus et/ou ses naturopathes », a écrit par courriel Mme René à La Presse.La Maison Jacynthe et sa fondatrice poursuivent d’ailleurs Christian Limoges et son groupe Actumus. Alors dans un partenariat d’affaires, le naturopathe Louis-Simon Leroux, employé de M. Limoges, a fait « une faute grave » le 12 avril 2018 en « proposant un traitement pour (un) bébé de trois semaines et demie qui se plaignait de maux de ventre », ce qui a porté préjudice à la Maison René, selon la poursuite.Droit-inc a tenté de rejoindre Me Beaudoin et l’Ordre des chimistes du Québec, mais n’a pas eu de retour.