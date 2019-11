Photo : Shutterstock

, un hockeyeur qui évoluait avec les Braves de Farnham en 2016, exige environ 250 000 $ en compensation à son agresseur, aux juges de lignes du match et à Hockey Québec pour leur négligence.Dès la première période, le joueur de 20 ans rentre au banc des Braves pendant un arrêt de jeu. C’est alors qu’il se fait violemment percuter par, des Knights de Lachute Deux-Montagnes, selon ce que rapporte La Presse, qui a pu consulter la demande introductive d’instance déposée parle le plaignant.Lauzon frappe Marcoux au visage avec ses poings. Ce dernier refuse de se battre, mais Lauzon continue de frapper son adversaire à la tête, sans que les deux juges de lignes interviennent.Il tente ensuite d’arracher la grille du casque de Marcoux, qui s’étend sur la glace. « (Félix Lauzon) a alors saisi la tête de (Marcoux) et l’a cognée contre la glace à plus d’une reprise. (Marcoux) a perdu connaissance sous la force de l’impact », selon la requête.Une fois ramené dans le vestiaire, Alexandre Marcoux fond en larmes. Au cours des semaines suivantes, il sera extrêmement sensible à la lumière et devra rester à l’ombre une vingtaine d’heures par jour dû à sa commotion cérébrale.Aujourd’hui, trois ans plus tard, il est victime d’une incapacité partielle permanente liée aux déficits cognitifs évaluée à 20 %, selon un neuropsychologue. Il dit également souffrir d’anxiété, de fatigue, d’étourdissements et de pertes de mémoire.Alexandre Marcoux soutient que Félix Lauzon n’a pas agi comme un « joueur prudent et diligent ». Selon lui, les juges de lignes auraient dû « intervenir beaucoup plus rapidement ». Il tient également Hockey Québec responsable des dommages par « son inaction à sanctionner les gestes fautifs afin de prévenir que de tels gestes se produisent ».