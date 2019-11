Me Paul-Matthieu Grondin. Photo : Barreau du Québec

Via un communiqué, le Jeune Barreau de Montréal (JBM), le Jeune Barreau de Québec (JBQ) et l’Association des Jeunes Barreaux de Région (AJBR) dénoncent « l’immobilisme actuel du gouvernement » dans la négociation des tarifs octroyés aux avocats de pratique privée acceptant des mandats d’aide juridique.Rappelons qu’en juin dernier, le Barreau du Québec a refusé l’offre initiale du gouvernement du Québec.Les Jeunes Barreaux invitent donc la ministre Sonia LeBel à déposer une nouvelle offre au Barreau, « qui tiendra compte de la réalité actuelle et ainsi, retourner à la table de négociation ».« Leur exode du système d’aide juridique a pour effet premier de limiter les possibilités offertes aux individus les plus vulnérables qui souhaitent défendre leurs droits. Le système public d’aide juridique s’impose de plus en plus comme le seul choix possible pour les citoyens et il ne peut, à lui seul, répondre à la demande dans les conditions actuelles », écrit-on.En outre, les Jeunes Barreaux demandent notamment au ministère d’augmenter les tarifs pour qu’ils tiennent compte de la valeur du travail réalisé, couvrir des actes qui ne sont pas couverts actuellement et permettre la facturation intérimaire.Sur ses réseaux sociaux, le bâtonnier du Québec,, a souligné ce communiqué des Jeunes Barreaux.« Depuis les années 1970, nous avons choisi, collectivement, d’aider nos concitoyens les plus démunis à comprendre leurs droits face à l’État devant les tribunaux. L’aide juridique, ce n’est pas un programme. C’est une valeur québécoise », écrit-il.