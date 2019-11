Me Johanne Savard. Photo : LinkedIn de Johanne Savard

Meexprime son souhait de quitter ses fonctions d’ombudsman de la Ville de Montréal.Celle qui a offert 16 ans de services à la métropole restera en poste jusqu’à l’embauche de son successeur, question d’assurer une transition en douceur.Via un communiqué, la Ville de Montréal a tenu « à souligner le travail exceptionnel accompli par Me Savard et son équipe depuis la création de ce bureau reconnu pour sa rigueur, son professionnalisme, sa ténacité et son efficacité. »Nommée en 2003, Me Savard a été la première ombudsman de la Ville de Montréal. À ce moment, il n’y avait aucun ombudsman municipal au Canada.Avant d’occuper ce poste, Me Savard était associée senior au sein du groupe du droit du travail et de l’emploi de Desjardins Ducharme. Ancienne de l’Université de Montréal, elle a également passé 17 ans chez Ogilvy Renault, ancêtre de Norton Rose Fulbright.Elle a obtenu son Barreau en 1980.Le rôle de l'ombudsman consiste à offrir aux personnes qui croient être lésées par une décision, une action ou une omission par la Ville de Montréal un recours gratuit.