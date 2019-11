Les avocats Joey Zukran (LPC avocat) et Anthony Leoni (Rice Harbutt Elliott) s’allient contre Lasik MD. Photos : Sites Web de LPC Avocats, de Rice Harbutt Elliott et de Lasik MD

Les avocats(LPC avocat) et(Rice Harbutt Elliott) s’allient pour mener une action collective nationale contre Lasik MD devant la Cour supérieure du Québec.Le duo québécois-Britanno-Colombien cherche à obtenir des indemnisations pour les personnes ayant subi une intervention de correction de la vue au lasik chez Lasik MD.Le demandeur,, allègue que l’entreprise qui a son siège social à Montréal n’a pas divulgué certaines informations importantes quant aux risques associés à l’intervention de correction de la vue au lasik.Des mois après avoir été opéré, l’individu a développé une névralgie cornéenne, une affection qui cause de la douleur au yeux.Le docteur, qui lui a diagnostiqué ce trouble, a admis qu’il était le « cinquième ou sixième patient qu’il connaissait à développer une névralgie cornéenne après une chirurgie au Lasik et que l’un des patients avec (ce trouble) s’est suicidé. »Lors du même rendez-vous, le médecin admettait que les gens qui souffraient de ce trouble étaient « les plus dépressifs et mécontents » qu’il connaissait.Plus tard, il aurait même ajouté que Lasik MD était conscient du risque de développer une névralgie cornéenne après une opération au Lasik.Considérant les « omissions, fausses déclarations, absence d'information et négligence grave associée avec le marketing et la vente de leur chirurgie oculaire au lasik », les avocats réclament 428 550 dollars pour Christopher Ouellet.Toutes personnes ayant développé ce trouble après avoir subi une chirurgie de correction de la vue au laser par Lasik MD sont également interpellées par cette demande.Dans la requête déposée au palais de justice de Montréal, on apprend qu’un groupe nommé « Lasik Complications Facebook » compte 6000 membres.