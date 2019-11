James Gray Robinson. Photo : Site Web de James Gray Robinson

Pour l’avocat et consultant, les juristes doivent avoir conscience de comment leur vision du monde, peu importe ce qu’elle est, les affecte et affecte les gens qui les entoure.Dans un billet publié sur ABAJournal, Robinson explique que si vous passez votre vie à critiquer les autres, à vous comparer aux autres, à sacrifier du bonheur pour un plus grand compte bancaire, vous en souffrirez.Pour vivre une vie plus positive et harmonieuse, l’avocat suggère d’adopter la pleine conscience. Voici trois trucs pour y arriver.Tout d’abord, pensez à ce que vous allez faire avant de le faire. Est-ce utile ou blessant? Est-ce que votre geste démontre de l’intégrité ou provoque le conflit? Résoudra-t-il le conflit ou l’exacerbera-t-il? Les avocats devraient chercher des solutions, pas des conflits sans issues.Êtes-vous seul et isolé ou avez-vous des amitiés véritables et profondes? Souhaitez-vous aider les autres ou faire du fric? Être aimable ne vous donnera pas l’apparence de faiblesse. Les avocats les plus couronnés de succès sont capables d’empathie pour leur client et la partie adverse. Et les psychologues s’entendront pour vous dire qu’avoir un bon nombre d’amis proches est nécessaire à une bonne santé mentale.Est-ce que vous êtes un bourreau de travail ou vous avez une vie? Est-ce que vos relations significatives sont harmonieuses ou chaotiques? Les trois piliers de votre succès seront l’équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie émotionnelle, faire de l’exercice, une bonne nutrition et cultiver votre vie spirituelle.Au final, il est important d’exprimer de la gratitude, même face à l’adversité. Cela changera votre façon de penser à vos défis et modifiera les résultats possibles, conclut Robinson.