Barry Penner, le directeur général du CIIDRC. Photo : Twitter de Barry Penner et du CIIDRC

C'est le Centre canadien de règlement des différends internationaux sur Internet (CIIDRC) qui a décidé de prendre le problème à bras le corps, notamment avec le lancement de son nouveau site internet.Le CIIDRC offre aux internautes du monde entier des services pour résoudre les différends relatifs aux noms de domaine.Grâce à sa plateforme en ligne, le CIIDRC aide les utilisateurs à soumettre des plaintes, à sélectionner des panélistes et à communiquer les décisions résultant de litiges relatifs aux noms de domaine. La plateforme est accessible 24h/24, 7 jours/7,à tous ceux qui souhaitent déposer une plainte relative à un nom de domaine. Ils peuvent y suivre l'avancée de leur dossier, ainsi que les différentes décisions émises dans la matière.Le CIIDRC a récemment été approuvé par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. « Nous sommes heureux d'avoir été choisis par l'ICANN pour superviser cet important travail », a déclaré, le directeur général du CIIDRC.« Les litiges sur la propriété et l'utilisation légitimes des noms de domaine se sont multipliés et la valeur de l'adresse d'un site internet peut être très importante. Avec plus de 350 millions de noms de domaine enregistrés dans le monde, des conflits surgissent malheureusement à mesure que l'importance du commerce électronique ne cesse de croître », ajoute-t-il.Par exemple, le mois dernier, le journal Vancouver Sun a rapporté que l'Insurance Corporation of British Columbia au Canada a placé une valeur de 10 millions de dollars sur son adresse Web.