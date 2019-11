I’m so proud of my daughter, colleague, and social media manager https://t.co/skecKQlRp6 — Julius H. Grey (@JuliusGrey) November 28, 2019

Juste un autre rappel qu'il y a exactement une équipe (oui, juste une) qui a une plus petite masse salariale que le Canadien. 3e équipe de la LNH en valeur, 30e en masse salariale. — Karim Renno (@Reenthelawman) November 27, 2019

Et pour ceux qui croient que le Canadien garde de l'espace pour pouvoir faire une grosse transaction: 24e en 2018-19 (8M$ sous le plafond!!!) et 26e en 2017-18 (7M$ sous le plafond!). Ce n'est pas de la patience ça, c'est de l'inaction — Karim Renno (@Reenthelawman) November 27, 2019

Un recours collectif à venir? — Francis Hemmings (@FrancisHemmings) November 27, 2019

Eh non, il n’est pas question de, mais bien de sa fille,L’avocate a investi « son coeur et son âme » dans ce dossier, alors que la Ville de Montréal devra rembourser 55 000 dollars à, qui a été arrêtée brutalement par des policiers.L’histoire est tombée dans l’oeil de papa, qui a tenu à la féliciter.En fait, sachant que Geneviève Grey gère les réseaux sociaux de son père, est-ce elle même qui se félicite? Mystère…L’équipe de Sarailis Avocats était à la Cour d’appel du Québec dans le cadre d’une action collective contre le système de paie Phénix.Finalement, ils ne sont pas parvenu à obtenir gain de cause pour les victimes de la débâcle de Phénix.Mais pas le sport de l’homme!détenteur de billets de saison des Canadiens, était en feu sur les médias sociaux en réaction à l’humiliante défaite de son équipe par la marque de 8-1, devant les Bruins.Il déplore que l’équipe empoche de gros bidous… qui ne sont pas réinvestis dans son alignement!Bien joué Me Renno, mais la palme du meilleur tweet revient àde Hemmings avocats.Le cabinet De Grandpré Chait déménage!C’est désormais au 800, boulevard René-Lévesque Ouest, 26e étage, que vous pourrez rencontrer leur équipe.L’histoire ne dit pas si des petits gâteaux seront à votre portée à chacune de vos visites…, agent de marque chez Benoit & Côté, a eu la chance de vivre une « riche expérience » au Centrech MTL, où il donnait une formation.On le retrouve en compagnie d’étudiants, le sourire aux lèvres.