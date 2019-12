Sébastien Thériault, Élodie Fon, Julia Knafo et Bruno Duguay. Photos : Site Web de Davies, LinkedIn de Julia Knafo et Site Web de Novacap

Novacap, une entreprise de placement privée canadienne, lance un fonds dédié aux services financiers d’une valeur de 260 millions de dollars canadiens.Pour procéder à ce lancement, Novacap a fait appel à Davies. L’associé, l’avocateet l’étudianteont travaillé sur le dossier, en compagnie du chef des affaires juridiques de Novacap,Il s’agit donc d’une première étape du lancement, puisque Novacap souhaite que son fonds totalise 500 millions de dollars canadiens, Or, un deuxième groupe d'investisseurs institutionnels devrait s'ajouter durant le premier trimestre 2020.Novacap Services Financiers a pour objectif d'investir dans des entreprises de taille moyenne établies en Amérique du Nord, principalement au Canada, avec un fort potentiel de croissance.Ces investissements viseront spécifiquement les assurances spécialisées et leur distribution, la gestion d'actifs et de patrimoine, les prêts non-bancaire et l'infrastructure financière.« Le fonds Services Financiers répond à un besoin important du marché canadien que nous observons depuis quelques années. Je suis très fier de l'équipe que nous avons mise en place et qui a rendu cela possible. » a indiqué, président et chef de la direction de Novacap.Les engagements du fonds proviennent de caisses privées et publiques, d’institutions financières et d’investisseurs privés.