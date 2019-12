Mes Gérard Samet, Gabrielle Azran et Agathe Bazillo. Photos : LinkedIn

Mes Pierre Brossoit et Ann-Julie Auclair. Photos : Site Web de Robinson Sheppard Shapiro

Me Shaun E. Finn. Photo : Site Web de BCF

Mes Jean G. Bertrand, Ad. E., Andres C. Garin, et Jean-Christophe Martel. Photos : Site Web de Norton Rose Fulbright

« J’ai l’impression que cette cause va se déménager l’autre bord de la rue en Cour d’appel », a lancé le juge, au cours d’une audience concernant l’action collective du REM au palais de justice de Montréal, tel que le rapporte le Journal Métro.La demande d’autorisation d’une action collective vise à obtenir de meilleures mesures d’atténuation concernant l’arrêt des lignes de train de banlieue Deux-Montagnes et Mascouche, lors de la construction du REM., une résidente de Laval, veut forcer le constructeur du REM, CDPQ Infra, à trouver de « vraies » solutions face à l’interruption de service qu’occasionneront les travaux de construction du REM.Puisque le projet du REM va nécessiter la fermeture du tunnel Mont-Royal, et donc, l’interruption partielle puis totale du service ferroviaire pendant plusieurs années, à la fois sur la ligne de Deux-Montagnes et de Mascouche, plusieurs usagers de ces lignes seront donc pénalisés.L’action collective ne vise toutefois pas à interrompre les travaux.Mme Barré est représentée par Mesetdu cabinet Azran et Associés. Super Samet révélait à Droit-inc en mars dernier que l’action collective pourrait s'élever à plusieurs millions de dollars et toucherait environ 18 000 usagers des lignes de transport.L’ARTM est défendue par Mesetde Robinson Sheppard Shapiro.La société EXO est représentée par Mede BCF. CDPQ Infra a fait appel à Mes, Ad. E.,, etde Norton Rose Fulbright. La procureure générale du Québec est représentée par Meset Maryse