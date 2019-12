Samuel Beaugé-Malenfant fait maintenant face à une trentaine de chefs d'accusation. Photo : iHeartRADIO et Shutterstock

, un Montréalais qui a été entraîneur de hockey, fait maintenant face à une trentaine de chefs d'accusation relativement à une série de délits à caractère sexuel, notamment sur des mineurs.Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) a procédé à l'arrestation de l'homme de 26 ans, mercredi à Boucherville.Il a comparu le même jour au palais de justice de Montréal pour faire face à des accusations de voyeurisme, de production de pornographie juvénile ainsi que de contacts sexuels sur des enfants âgés de moins de 16 ans.Les infractions auraient été commises à Blainville, Rigaud, Chute-Saint-Philippe, Roxboro et Montréal.Selon la SQ, les accusations portées mercredi s'additionnent à d'autres accusations à caractère sexuel qui avaient été portées contre lui l'an dernier.Le corps policier n'a pas confirmé si les infractions avaient été commises lorsqu'il agissait à titre d'entraîneur au Hockey.La SQ n'était pas en mesure non plus d'indiquer le nombre de présumées victimes.L'an dernier, la Régie de police de Memphrémagog avait arrêté l’ancien avocat pour voyeurisme et possession de pornographie juvénile. Son cabinet d’alors, Prévost Fortin d’Aoust, l’avait suspendu sur-le-champ.Selon les policiers, l'homme de 26 ans avait invité une famille de deux adultes et trois enfants dans un chalet d'Orford.Les invités de Samuel Beaugé-Malenfant avaient découvert qu'une caméra-espionne était dissimulée dans la salle de bain à l'étage du chalet.Au moment de l'arrestation, la Régie de police de Memphrémagog avait expliqué que la caméra était positionnée de manière à prendre des images alors que les gens se trouvaient dans une position vulnérable.Samuel Beaugé-Malenfant avait été inscrit au Tableau de l’Ordre en 2016.