Crédit : LinkedIn/Cain Lamarre

McGill Law student @BalaramaHolness is leading the charge against systemic racism in @MTL_Ville. I hope he is also taking a bit of time to study for exams. https://t.co/yshBaZrZnQ — Robert Leckey (@DeanLeckey) December 5, 2019

On ne peut passer sous silence les grands efforts du big boss sortant de BCF,qui célèbre toute une victoire personnelle avec une perte de 30 livres.« Je continue la mise en forme pour attaquer mon prochain 25 ans de vie professionnelle avec la même audace et la même passion pour promouvoir l’entrepreneurship et l’innovation au Québec », écrit-il.Ce n’est pas une raison de s’asseoir sur ses lauriers: Me Charpentier nous a aussi partagé sa nouvelle passion sportive: le squash!Est-ce Gryffondor? Non, c’est Cain Lamarre!Le bureau de Sherbrooke du cabinet a participé au joutes sportives du Défi à l'Entreprise au Cégep de Sherbrooke au profit des équipes sportives Volontaires. Ce fut un grand succès pour l’équipe juridique qui est repartie avec la Coupe Mérite, un trophée qui souligne l'esprit d'équipe et l'enthousiasme des membres du groupe. Félicitations!Stein Monast a souligné en grande pompe les 25 ans d’inscription à la Chambre des notaires de Me, associée dans l’immobilier, le financement privé et public, la planification successorale et la protection d’actifs.« Merci Sylvie pour ces 25 belles années! », s’exclame le cabinet de Québec.Droit-inc rapportait cette semaine l’arrivée de Meà titre d’avocat chez Monette Barakett. Il faut croire que Me Bakas savait ce que son patron voulait entendre.l’a encensé sur LinkedIn:Le doyen de la faculté de droit de l’Université McGill,, s’est rendu sur Twitter pour souligner le combat d’un de ses étudiants,, dans sa lutte contre le racisme systémique à Montréal, mais a quand même profité de la tribune pour lui servir un avertissement…« J’espère qu’il prend un peu de temps pour étudier pour les examens », écrit le prof de droit constitutionnel et de droit de la famille.À tout seigneur, tout honneur: nous laissons Memettre le point final à cette chronique: