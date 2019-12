Me Pascale Pageau, Ad. E., Présidente de l’ABC-Québec et Me Audrey Boctor, présidente sortante de l’ABC-Québec.

Droit-inc s’est rendu à la Cour d’appel dans le Vieux-Montréal afin de participer au cocktail de fin d’année de l’Association du Barreau canadien - Division du Québec, maintenant sous la houlette de la dynamiquede Delegatus.Le dynamisme, c’est d’ailleurs ce qui marque le renouveau de l’ABC-Québec depuis la présidence d’. « J’ai pu travailler un an sur le conseil d’administration avec Audrey. C’est son énergie et son leadership qui m’ont donné envie de suivre ses pas », a raconté Me Pageau.La présidente sortante de son côté est demeurée humble devant l’hommage qu’on lui a rendu. « J’ai simplement tenté de continuer de faire rayonner l’association. J’ai aussi tenté de trouver de nouvelles façons de rejoindre nos membres et d’être plus visible dans la communauté juridique », a indiqué à Droit-inc Me Boctor.Elle non plus n’a pas tari d’éloges envers sa successeure. « Pascale, c’est une femme extraordinaire! Elle est dynamique, forte, c’est une bonne gestionnaire. Son cabinet est devenu un des plus importants ici au Québec. C’est une femme d’affaires hors du commun, et c’est cet aspect-là qu’elle va amener à l’ABC-Québec. On est entre bonnes mains! »Cela fait écho aux commentaires anonymes recueillis par Droit-inc au cours de la soirée où la créativité et le leadership de Me Pageau étaient sur toutes les lèvres. « C’est vraiment quelqu’un qui pense “outside the box” », nous a dit une avocate présente entre deux bouchées de mini-hamburger froid et une gorgée de rouge.C’est aussi le constat de, présidente du Groupe Montpetit et commanditaire de l’événement, qui était visiblement ravie de participer à l’événement avec plusieurs membres de son équipe, dont Me, nouvellement nommée directrice adjointe de l’entreprise de recrutement, ainsi que d’, directrice principale de la recherche de talents.On a aussi noté la présence des bâtonnierset, de même que de, associé chez Woods, et de l’honorable. L’équipe de ZSA, la pétillanteen tête, était aussi sur place.Par ailleurs, la soirée a servi de prétexte pour remettre la Médaille Paul-André-Crépeau au professeur de droit de l’Université de Montréal. L’ABC-Québec souligne ainsi les nombreuses implications en droit des sociétés, en droit de la gouvernance d’entreprise et en droit des marchés financiers de même que son rayonnement à l’international.Actuellement en Europe comme professeur invité à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c’est l’associé de Lapointe Rosenstein Marchand Melançonqui a accepté le prix en son nom.« Ça fait 20 ans qu’on se connaît! Il m’a enseigné à l’université, on a des domaines connexes alors on donne des conférences ensemble à l’occasion. C’est un juriste accompli et très versatile. C’est un spécialiste du droit des affaires et du droit commercial, mais qui a une perspective beaucoup plus large. C’est quelqu’un de très studieux qui a développé une pensée originale. Il fait avancer les connaissances et c’est un bon pédagogue. »Depuis cinq ans, l’ABC-Québec remet le prix Michel-Robert en l’honneur de l’ancien juge en chef de la Cour d’appel. M. Robert a expliqué à Droit-inc que son initiative visait à stimuler l’écriture juridique dans notre société, alors qu’on produit moins que d’autres juridictions, et qu’on devait mettre davantage notre perspective unique de l’avant.Cette année, le jury a reçu cinq mémoires de maîtrise et une thèse de doctorat, mais a jugé qu’aucun ne méritait le prix qui vise les domaines du droit international, du droit constitutionnel et droits et libertés de la personne, ainsi que l’État de droit.« Ça peut arriver. La pratique et les études sont très demandantes. Les gens ont moins le temps de se consacrer à des études supérieures. Mais le prix sera encore là l’an prochain. Ça ne me trouble pas, je pense qu’il faut continuer », a réagi le juge à la retraite.Malheureusement, malgré que le cocktail se déroulait dans le hall d’entrée de son enceinte, Droit-inc n’a pu constater la présence de l’actuelle juge en chef de la Cour d’appel,...