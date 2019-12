Jane Finkle, coach de carrière. Photo : Site Web de Jane Finkle

Dans le marché du travail compétitif et changeant d’aujourd’hui, on doit prendre sa place, s’exprimer, passer à l’action et faire la promotion de soi-même. C’est un environnement parfaitement taillé pour les extravertis, mais il y a moyen de tirer son épingle lorsqu’on est un avocat introverti.Pour réussir, les introvertis doivent faire face à la réalité qu’ils doivent s’exprimer et être entendus pour réussir. C’est réalisable, une fois que vous avez appris à vous appuyer sur vos capacités naturelles et à exploiter des compétences extraverties, selon la coach de carrière, qui a livré ses trois règles d’or pour aider les introvertis à s’exprimer à Attorney at Work. Les voici :. Avant de rencontrer des partenaires ou des collègues ou d'assister à des événements de réseautage, réfléchissez aux points clés, aux questions ou aux nouvelles stratégies que vous souhaitez exprimer. Examinez certaines tendances intéressantes dans votre domaine de pratique ou dans l’industrie juridique en général qui stimuleront une discussion énergique. Peut-être avez-vous des idées sur la manière d’aborder certains types de cas, ou mentionnez quelques-unes de vos réalisations qui pourraient intriguer l'auditeur. Il peut être plus facile pour vous de partager des connaissances et des idées que de vous mettre sous le feu des projecteurs.. Organisez vos idées et stimulez-les en les écrivant. Faites une liste des points que vous désirez mettre en évidence. Apportez votre tablette ou votre portable pour vous aider à demeurer concentré et à l’écoute lors d’une discussion. Planifier renforce la confiance et vous aide à éviter les distractions autour de vous.. Pratiquez ce que vous prévoyez dire. Cela peut être aussi simple que de revoir vos notes dans un espace calme et détendu. Si vous êtes nerveux face à un événement ou une réunion, demandez à un collègue ou un ami pour avoir de l’aide et des commentaires. Pensez à utiliser votre téléphone portable ou votre ordinateur pour enregistrer votre voix lorsque vous présentez des points clés. Lisez-le ensuite pour vérifier la tonalité, le flux et le contenu.Les introvertis posent des questions perspicaces qui peuvent influencer des décisions importantes. À l'aise en coulisses, ils démontrent une capacité d'écoute qui attire les gens et leur permet de s'exprimer librement. Embrassez votre introversion, conclut Mme Finkle, mais mettez-vous au défi : faites des actions audacieuses périodiquement et exprimez-vous.