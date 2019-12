Mes Audrey Chiasson-Séguin et Naomy Simard-Dasilva. Photo : Site Web de RPGL

Mesetintègrent les rangs du cabinet RPGL de Gatineau après y avoir complété leur stage du Barreau.Droit-inc s’est entretenu avec elles pour en connaître davantage sur leur parcours et leur arrivée dans le grand monde du droit…: En deuxième secondaire, j’ai eu la chance de faire une journée avec une avocate à l'aide juridique pour la jeunesse. C'est à partir de ce moment que j'ai découvert ce que je souhaitais faire, et ça n'a jamais changé par la suite!À l'époque, je trouvais que le droit était un domaine très impressionnant! L'idéal de justice qu'on se fait avant d'entrer dans le domaine juridique, c'est un domaine d'équité, de respectueux, de juste.Je suis une fille de la région, alors j'ai toujours voulu plaider et travailler pour les gens de ma communauté et c'est la raison pour laquelle je travaille en droit chez RPGL.De mon côté, je n'ai pas toujours su que je voulais aller en droit. Au secondaire, j'ai passé un test de personnalité, pour voir quelle profession concordait avec mon tempérament. Mon premier résultat était avocate! On dit souvent de ces tests, ce n'est jamais ce qu'on finit par faire, mais je suis une exception!J'ai décidé de faire un DEC en administration. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas de DEC en techniques juridiques et je n'étais pas prête à quitter la région. J'ai profité de mes stages en administration pour découvrir des milieux juridiques. J'ai fait mon stage final au DPCP, à Chicoutimi. C'est là que j'ai su que je voulais absolument aller en droit.C'est sûr que c'est une question de proximité, mais aussi j'ai eu l'occasion de faire une semaine de cours à l'Université dans la grande salle du tribunal-école. Ça m'a donné la piqûre de cette université! J'avais aussi appliqué à Sherbrooke, mais j'avais envie de demeurer dans la région.J'ai fait un peu l'inverse! J'ai décidé de partir du Saguenay pour m'en venir à Ottawa.Ce qui m'a poussé à faire ce choix, en premier lieu, c'est que j'avais besoin de changement, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de m'adapter, que même si j'étais encore jeune, j'avais les capacités pour faire ça dans un nouvel environnement.L'Université d'Ottawa me donnait aussi l'occasion de parfaire mon anglais, parce qu'il y a très peu d'anglophones au Saguenay.Mon parcours chez RPGL a commencé en mai dernier, pour le début de mon stage du Barreau. Nos bureaux étaient séparés à deux endroits, j'étais principalement dans l'arrondissement de Hull, où j'ai travaillé en droit de la construction et en litige civil, notamment. J'ai été très bien accompagnée. Un des avantages des grands cabinets en région, c'est la proximité qu'on a entre nous, les collègues.Lorsque nos bureaux ont déménagé sur la rue Notre-Dame en juillet dernier, j'ai pu toucher à divers domaines de droit, familial, travail, municipal... Je les ai tous faits! Puis je me suis dirigé vers le litige civil, c'est le domaine que je préfère, avec la plaidoirie, la rédaction de procédures, la rencontre de clients, c'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise. Le cabinet m'a donné cette opportunité de travailler dans le domaine qui me plaît le plus.Ça fait un peu plus longtemps que je suis chez RPGL, depuis août 2017. Je me plais à dire que je fais un peu partie des meubles!Depuis que je suis ici, il y a eu trois fusions avec trois cabinets. J'ai tout vu les changements, l'agrandissement. J'ai commencé en tant qu'étudiante, puis j'y ai fait mon stage.J'ai vraiment pu toucher à tous les domaines pour savoir ce que j'avais envie de faire pour la suite. Dès le début, j'ai eu la piqûre pour le droit du travail, mais aussi avec un volet en droit municipal. Ça amène un côté procédural à ma pratique qui complexifie un peu la chose, mais ça me plaît! Je me définis principalement maintenant comme une avocate en droit du travail et de l'emploi.