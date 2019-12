Antoine Gagnon au palais de justice de Québec; il est accompagné de l'un de ses avocats, Gervais Labrecque. Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

L’ex-avocatvoulait se procurer une poupée de petite taille avec une faible poitrine, pas nécessairement une poupée enfant, estime la défense qui a entamé ses plaidoiries finales, ce matin au palais de justice de Québec.Pour la défense, la principale question en litige c’est la connaissance de l’accusé de ce qu’il y avait à l’intérieur du colis qu’il a reçu chez lui en juin 2017.Antoine Gagnon avait commandé de la Chine une poupée érotique de la taille d’un enfant avant de se la faire livrer par un policier déguisé en livreur.« Rien dans la description de sa facture n’indique qu’il avait commandé une poupée de moins de 18 ans. Rien n’indique non plus qu’il y avait dans la boîte une poupée enfant », a plaidé MeM. Gagnon n’avait pas ouvert son colis lors de l’arrivée des policiers.Pas de doute selon Me Pelletier-Khamphinith que son client cherchait un objet sexuel, « mais chercher sur Internet des mots clefs comme poupée pornographique aux petits seins, est-ce que ça veut certainement dire qu’il recherchait un enfant », s'est-elle interrogé.Elle rappelle au tribunal que son client n’avait jamais recherché les mots : jeune, enfant, fille, bébé, jeunesse. Certains de ces mots se retrouvaient toutefois dans les liens URL des sites consultés, a établi la Couronne par sa preuve technologique.« Le mot "jeune" représentait seulement 0,6 % des mots URL », a déclaré l’avocate.La défense a plaidé au tribunal qu’il n’y avait aucune façon de savoir combien de temps l’accusé avait passé sur ces sites web et leur contenu, Internet étant volatil et évolutif.