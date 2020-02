Jon Purther, président de Corbin Partners. Photos : LinkedIn

La firme Corbin Partners mène actuellement un sondage pancanadien sur les services de recherche d’information juridique et cherche à obtenir l’opinion de la communauté du droit au Québec.« Nous souhaitons comprendre le processus que les juristes traversent, quelles sources ils utilisent, pourquoi ils utilisent cette source, pourquoi ils n'utilisent pas cette autre source, et quelles modifications ou améliorations ils apporteraient lors de l'accès à ces informations », explique le président de Corbin Partners,L’enquête a déjà commencé au Canada anglais, mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions, l’analyse n’ayant pas été effectuée encore. D’ailleurs, M. Purther souhaite une grande participation de la communauté juridique québécoise afin « d'obtenir un échantillon représentatif au niveau national ».Ce n’est pas la première fois que Corbin Partners consulte la communauté juridique. « Nous avons rassemblé ces informations dans le passé. Il s'agit d'une étude comparative qui dure depuis un certain temps, mais vous ne pouvez pas vous fier à des informations qui peuvent avoir des années. Se tenir au courant des opinions et des expériences des utilisateurs est vraiment important pour nous. »L'enquête dure environ cinq à sept minutes, et les données amassées le sont de façon anonyme. Pour chaque participant qui répond au sondage, un don sera fait à la Innovation Foundation, un organisme à but non lucratif qui soutient l'innovation dans les sciences et les arts.Le sondage sera disponible environ jusqu'à fin mars à cette adresse