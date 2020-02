Un questionnaire à l'image de Kim Kardashian! Photos : Shutterstock et Twitter

Déjà que l’idée de voir la vedette de télé-réalité et influenceuse la tête dans les livres pour passer le Barreau de la Californie est inusitée, voilà qu’on apprend que Kim Kardashian peut réviser à l’aide d’un questionnaire basé sur sa vie personnelle.« Ils les orientent vers moi et mon produit », a écrit récemment sur Instagram la femme d'affaires. « Des trucs pour vraiment m'aider à comprendre. »Les questions à choix multiples ont été préparées par la firme JD Advising.Essayez-vous sur quelques questions ici :Kim a passé sa Fête du travail à étudier le droit des contrats. Elle se sentait fatiguée et stressée alors son mari, Kanye, a décidé de la surprendre avec un forfait spa de luxe de son spa préféré. Il a acheté le forfait spa pour Kim et a dit au spa que Kim contacterait le spa pour fixer un rendez-vous au jour et à l'heure de son choix.Le jour où Kim est allée au spa pour son rendez-vous prévu, le spa n'avait pas les ingrédients pour le soin du visage inclus dans le forfait spa de luxe.Si Kim poursuit le spa pour rupture de contrat, réussira-t-elle?(A) Non, car c'est Kanye, et non Kim, qui a conclu le contrat avec le spa.(B) Non, à moins que Kim ne puisse prouver qu'elle s'est fiée au contrat.(C) Oui, si le spa n'a pas pu remplacer un ingrédient de valeur similaire.(D) Oui, en tant que tiers bénéficiaire prévu.Une femme conduisait, distraite par l'application Kim Kardashian : Hollywood sur son téléphone. Elle était tellement distraite qu'elle a accidentellement heurté un travailleur de la construction. Le travailleur de la construction a été blessé et s'est rendu à l'unité de soins intensifs de l'hôpital local. Cependant, le travailleur de la construction a survécu.La femme est-elle coupable de tentative de meurtre dans une juridiction de common law?(A) Oui, elle est coupable de tentative de meurtre au premier degré.(B) Oui, elle est coupable de tentative de meurtre au deuxième degré.(C) Non, car elle n'avait pas l'intention spécifique.(D) Non, car elle ne s'est pas dangereusement approchée du crime.Kanye West a tenu son service dominical à Watts, en Californie. Un invité du service a juré avoir vu Brad Pitt arriver. L'invité s'est déplacé dans la foule, tapotant légèrement les autres participants sur les épaules et disant « excusez-moi » alors qu'elle tentait de se rapprocher de la personne qu'elle croyait être Brad Pitt.L'un des participants que l'invité tentait de dépasser dansait et chantait devant la foule. Cependant, le participant n'aimait pas être touché par les autres. Le participant était très sensible même aux tapotements légers. L'invité, qui essayait de se rapprocher de Brad Pitt, ne connaissait pas l'extrême sensibilité du participant. L'invité a tapoté légèrement le participant sur l'épaule et a dit « excusez-moi ». Le participant a été très offensé en étant tapoté sur l'épaule. La participante n'a pas été autrement blessée physiquement. Si elle poursuit la cliente pour voies de fait, est-ce qu'elle réussira?(A) Non, car elle n'a subi aucun préjudice réel.(B) Non, car l'invité n'avait pas l'intention de provoquer un contact nuisible ou offensant.(C) Oui, car elle a été offensée par le contact.(D) Oui, car il n'était pas raisonnable pour l'invité d'essayer de dépasser les autres pour se rapprocher d'une personne qu'elle croyait être Brad Pitt.Contrats: DDroit criminel: CDélits: BPlus de questions disponibles ici