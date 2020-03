Me Daniel Jutras. Photo : Site Web de l'Université de Montréal

Le 25 février dernier, Mea été nommé recteur de l’Université de Montréal. Il succédera donc au Drpour un mandat de cinq ans à compter du 1er juin prochain.Professeur de droit, Me Jutras a passé presque l’entièreté de sa carrière au sein de l’Université McGill.« Depuis son arrivée en 1985, Daniel a contribué de manière exceptionnelle à la Faculté de droit, non seulement en ce qui a trait à l’enseignement mais aussi à la recherche - devenant une sommité internationale en droit comparé -, ainsi qu’en tant que doyen », a déclaré le doyen de la Faculté de droit de l’Université McGill,, qui n’avait que de bons mots à l’égard de son collègue.« Son aide a été précieuse lors de mon entrée en fonction et ce dernier a toujours été de bon conseil. Bien que la communauté de McGill et moi-même sommes tristes de perdre Me Jutras, je suis heureux à l’idée qu’une grande université bénéficiera de sa remarquable expertise et de son leadership fort, et de ce fait, toute la société québécoise », a poursuivi M. Leckey.À la Faculté de droit de McGill, Me Jutras a notamment agi à titre de professeur, de vice-doyen, Admissions et placement pour la Faculté de droit, de vice-doyen à l’enseignement, et de directeur de l’Institut de droit comparé et de doyen de la Faculté de droit.Il a aussi occupé le poste d’adjoint exécutif juridique de la Cour suprême du Canada entre 2002 et 2004, sousMe Jutras était aussi titulaire de la Chaire Wainwright en droit civil de l’Université McGill, qui a pour but principalement de soutenir l’enseignement et la recherche en droit civil, depuis 2011.Cinq ans plus tard, il avait été sollicité par la ministre, alors responsable des institutions démocratiques, afin de siéger sur le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat pour un mandat de deux ans.On peut donc dire que les nouvelles fonctions de Me Jutras constituent en quelque sorte un retour aux sources, puisque ce dernier est diplômé en droit de l’Université de Montréal.Au cours de sa carrière, Me Jutras s’est mérité de multiples honneurs et distinctions, à commencer par le John W. Durnford Teaching Excellence Award de l’association étudiante en droit de McGill, la Médaille du Jubilé de diamant de la reine Élizabeth II en 2013, suivi l’année suivante de la distinction Avocat Émérite du Barreau du Québec puis en 2016, du Mérite du Barreau du Québec. Finalement en 2019, Me Jutras a été nommé officier de l’Ordre du Canada.