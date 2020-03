David Paul Smith n'est plus...

L’honorablea rendu l’âme le 28 février dernier de complications cardiaques.Il était marié à la juge en chef de la Cour supérieure de l’Ontario à la retraiteAssocié directeur de Fraser Milner Casgrain (FMC Law), David P. Smith a amené son cabinet à fusionner avec Salans et SNR Denton pour devenir Dentons, en 2013. Il occupera le poste de président émérite de Dentons dès ce moment jusqu’à sa retraite en 2017.« David était un chef de file très respecté dans la profession juridique et la vision qu'il avait a conduit à la création de l'un des premiers cabinets d'avocats véritablement nationaux au Canada. David manquera beaucoup à tous ses amis et collègues chez Dentons, pour qui il a toujours été un mentor formidable », a déclaré par voie de communiqué, chef de la direction de Dentons Canada.David P. Smith a toute sa vie partagé sa passion pour la politique à sa carrière en droit. Il a siégé au conseil municipal de Toronto dans les années 1970, échouant à se faire élire maire en 1978.En 1980, il a été élu député fédéral pour le Parti libéral dans la circonscription de Don Valley East, occupant les postes de leader parlementaire adjoint du gouvernement en 1982 et ministre d’État à la Petite entreprise et au Tourisme en 1983. Il a été défait à l’élection de 1984 où les conservateurs de Brian Mulroney ont pris le pouvoir.Bien qu’il n’eut plus siégé en chambre, M. Smith a toujours travaillé en coulisses pour les libéraux, étant même le chef de campagne de Jean Chrétien dans les années 1990. Ce dernier l’a nommé au sénat en 2002, poste qu’il a occupé jusqu’à sa retraite obligatoire en 2016.