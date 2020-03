Le juge Marc André Blanchard possède des centaines de livres de recettes.

Le livre de Paul Bocuse a été le premier de sa collection.

Dans La Presse, la journaliste, fait un portrait fort bien ficelé de trois passionnés des livres de recettes. Et on retrouve parmi ces collectionneurs l’honorable Marc André Blanchard de la Cour Supérieure du Québec.Le juge Blanchard confie qu’il a plus de 300 livres de recettes dans sa collection qui occupe un pan entier de son salon.Me Blanchard a fait l’acquisition de son premier recueil de recettes en 1976 en pas n’importe lequel, le classique La cuisine du marché deAu fil des années il a multiplié les acquisitions, certains pour leur design artistique, d’autres parce qu’il avait été manger au restaurant du chef ou encore parce qu'il voulait ouvrir ses horizons culinaires ou gastronomiques.Dans La Presse, on y apprend que Marc-André Blanchard est à la fois un fin gourmet et un cuisinier hors pair.« Quand je vais souper chez des gens, je me ramasse toujours dans la cuisine », dit-il.L’ancien avocat de chez Gowlings qui pratiquait en droit des médias et qui a défendu les droits dedans l’affaire Cinar est passé sur le banc en 2007.Il pourra consulter sa collection pour faire diminuer le stress des prochaines semaines. C’est que l’honorable Marc André Blanchard a été assigné au dossier de la contestation de la loi 21, la loi sur la laïcité de l’État qui est une pomme de discorde entre plusieurs groupes religieux et le gouvernement du Québec.Le mois dernier, l’historien, candidat à la chefferie du PQ, déplorait justement que la contestation de la Loi 21 sur la laïcité de l’État soit entendue par « un juge anti-laïcité ».