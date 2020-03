Me Simon V. Potter. Photo : Site Web de Consultation Simon Potter Inc.

Un nouveau chapitre de la carrière de l’avocat en litige, Ad. E., s’est écrit le 1er janvier dernier avec le lancement de sa plateforme indépendante : Consultation Simon Potter Inc. Bien que la société existait depuis trois ans, ce n'est qu’au début de 2020 que Me Simon V. Potter, Ad. E., a officiellement fait le saut en pratique solo, quittant le cabinet McCarthy Tétrault où il évoluait à titre d’associé depuis 15 ans.Rencontre avec le nouvel avocat solo.Simon V. Potter : J’avais encore une pratique très engageante chez McCarthy Tétrault et je continuais de travailler avec des équipes magnifiques. Mais, avec le cumul de plusieurs décennies d’expérience, le fait que mon expertise soit reconnue et qu’elle touche plusieurs domaines, ainsi que la tangente vers le conseil, l’arbitrage et la médiation que prenait ma pratique, j’ai voulu saisir l’occasion qui se présentait à moi d’offrir mes services sur un plan indépendant.Les services que je propose se divise en quatre catégories. En premier lieu, il y a le volet arbitrage et médiation pour lequel j’offre mes services, tout domaine de droit confondu, à l’exception du droit du travail. Par exemple : récemment j’ai fait une médiation dans un dossier de recours collectif. Cela peut sembler inusité. Pourtant, les parties peuvent vraiment bénéficier de la médiation, d’autant plus que les recours collectifs nécessitent généralement beaucoup de ressources juridiques.Également, je compte prodiguer des conseils en matière de commerce international, où je pourrai mettre à profit mon expertise acquise dans le cadre d’accords commerciaux, lors de causes d’antidumping, de droits compensateurs, etc. J’ai d’ailleurs déjà des clients qui me téléphonent pour formuler des stratégies d’approche ou obtenir des conseils.Puis, la gestion de litiges fera aussi partie de mon offre, cela ayant occupé une grande partie de ma carrière. Entre autres, je crois que je peux aider les moyennes entreprises qui n’ont peut-être pas un conseiller interne pour les guider dans ces dossiers.Finalement, j’entends aussi proposer mon expertise en communication écrite et orale pour, par exemple, des plaidoiries, des discours et des stratégies de relations médias. Ayant souvent été impliqué dans ce volet au cours de ma carrière, je crois que j’ai quelque chose à offrir dans ce domaine.Un point qui revient toujours, qu’il s’agisse de mes 15 ans chez McCarthy Tétrault ou mes 32 ans chez Norton Rose – autrefois Ogilvy Renault -, c’est le travail d’équipe. J’ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens que je considère comme des super stars. Qu’il s’agisse du temps où je travaillais pour Me, les mentors que j’ai eu dans ma vie, les jeunes avocats avec qui j’ai travaillé… J’ai toujours pu compter sur une équipe chevronnée qui m’a aidée à fournir des services de grande qualité et je tiens d’ailleurs à les remercier. Ce point sera d’ailleurs l’un de mes défis pour l’avenir.Également, la variété des causes et litiges sur lesquels j’ai travaillé, des commissions d’enquête en passant par des litiges commerciaux ou constitutionnels, des dossiers en commerce international dont celui du bois-d’œuvre, ou encore, ma participation à des groupes spéciaux et panels constitue un autre élément que je retiens.En plus de mes années d’implication au sein de l’Association du Barreau canadien, ma présidence de 2002 à 2003 de l’organisation a aussi été un moment marquant pour moi. Cela m’a donné la chance de rencontrer des avocats à travers le Canada qui s’évertuaient pour le bien du pays.En fait, ce n’est pas le fait de travailler solo qui constituera un défi, car dernièrement dans ma pratique, j’ai souvent eu à prendre des décisions finales. Mon défi consistera plutôt à continuer de rendre un travail qui comporte la même profondeur de jugement et de réflexion dont j’ai toujours fait preuve, mais sans avoir pour autant le même accès à des équipes qui nourrissaient cette réflexion et cette pensée.J’ai l’intention de faire face à ce défi en m’associant à d’autres équipes -par exemple, si un client me demandait de me joindre à une équipe existante-, et en allant chercher l’aide d’appoint nécessaire selon les dossiers. Dans ma nouvelle vie professionnelle plus solo qu’avant, je ne peux pas toujours reposer sur mon expérience. Il va falloir que je me tienne à la page afin de pouvoir offrir le même service que j’ai toujours offert et pour lequel je suis fier.