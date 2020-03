Me Adam Fanaki n'est plus... Photo : Site Web de Davies

Mea perdu son combat contre le cancer le 15 février dernier, a annoncé Davies.« Nous perdons non seulement un avocat et un associé extrêmement talentueux, mais aussi un homme remarquable et bon, passionné par la vie et, avant tout, par la famille », a écrit le cabinet dans un communiqué.L’avocat ontarien avait fait sa marque en droit de la concurrence. Avocat et associé de Borden & Elliott qui deviendra BLG de 1996 à 2007, il avait alors fait le saut au Bureau de la concurrence du Canada, où il avait oeuvré en tant que conseiller juridique et sous-commissaire principal par intérim pendant deux ans. C’est en 2009 qu’il a fait le saut chez Davies.« Chez Davies ce sont également le charisme et la personnalité énergique d'Adam qui nous manqueront. Toujours imperturbable, Adam jonglait avec les exigences d’une pratique des plus actives et réussies avec une facilité désarmante. Sa noblesse d'esprit et son sens de l'humour lui ont valu le respect et l'admiration de tous », souligne Davies.Adam Fanaki laisse dans le deuil sa femme Janet et ses enfants, Isobel et Sam.