Me Paul St-Pierre Plamondon. Photo : Radio-Canada

Candidat à la direction du Parti québécois, l’avocatveut s’attaquer au tabou de l’influence de l’industrie pornographique, peut-on lire dans La Presse Celui qui fait de la lutte contre les violences faites aux femmes un thème majeur de sa campagne s’inquiète des effets néfastes de cette industrie florissante au Québec, notamment dans l’image de la sexualité qu’elle véhicule auprès des plus jeunes.« Ce qui est hautement problématique, c’est la porno qui dégrade les femmes (…) C’est comme ça qu’on crée des hommes prédateurs dangereux », souligne-t-il.L’avocat propose un plan d’action : taxer les revenus des géants de l’industrie du X à Montréal à hauteur de 0,5%. Les 5 millions récupérés par année seraient employés à financer un Éduc’alcool du porno, qui collaborerait avec le milieu éducatif pour sensibiliser les enfants.L'ancien de Stikeman et de Delegatus souhaiterait également imposer aux fournisseurs internet de bloquer la pornographie, à moins que l’utilisateur ne demande explicitement l’accès aux vidéos.Une autre piste envisagée serait la création d’un comité d’experts pour évaluer la dangerosité des contenus, en vue d’interdire au Québec la production de films X montrant une sexualité violente et dégradante.