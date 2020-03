Me Aicha Tohry. Photo : Site Web d'ARTY AVOCAT

L’Internet. C’est là où votre clientèle potentielle va chercher où accorder sa confiance. Ça serait bien qu’elle tombe sur vous, non?, avocate au service des créatifs, vous expliquera comment y arriver lors d’une formation d’une journée le 3 avril prochain : Bâtir sa présence en ligne en tant que juriste Me Tohry a de l’expérience en la matière! Il y a trois ans, elle lançait sa propre pratique, ARTY AVOCAT.« Je savais que je devais utiliser mon image, que je devais me démarquer visuellement. J'ai d'ailleurs passé beaucoup de temps à y penser. C'est un aspect de mon activité qui me plaît beaucoup », confiait-elle à Droit-inc Son site web au design minimaliste est savamment étudié, et l'avocate n'hésite pas à se mettre en scène sur les réseaux sociaux : elle compte plus de 1 000 abonnés sur Instagram « C'est important pour les clients, les services juridiques sont ainsi moins intimidants, » souligne l’avocate, qui tient maintenant à partager son savoir sur la présence en ligne avec tous les juristes intéressés.Lors de la formation le 3 avril à Montréal, Aicha Tohry abordera la création de contenu, l’optimisation des réseaux sociaux tels que Facebook et LinkedIn et l’élaboration d’un site web, tout ça sous la forme d’un cours magistral avec exercices pratiques… et lunch végé fourni!À qui ça s’adresse? À tous les juristes curieux, mais surtout « aux avocats et notaires qui ont leur propre pratique, ou aux employeurs qui désirent que leurs employés bâtissent leur présence en ligne », indique Me Tohry.Voici ici plus de détails sur la formation Bâtir sa présence en ligne en tant que juriste