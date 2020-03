Me Julien Morissette. Photo : Site Web d'Osler

, spécialisé en litige, en insolvabilité et en restructuration a été nommé au partenariat de Osler, Hoskin et Harcourt LLP le six mars.Fait à noter, des onze sociétaires qui montent au grade d’associé, Me Morissette est le seul québécois à avoir été sélectionné lors de cette ronde de nominations.Il faut dire que Julien Morissette a coché toutes les cases nécessaires pour devenir un avocat de premier plan. Après des études en science politique à l’université d'Ottawa et une maîtrise en économie de l’université de Toronto, il est entré à la faculté de droit de l’université McGill.Pendant ses études juridiques il a obtenu la médaille d’or Elizabeth Torrance pour l’excellence académique, le prix Robinson pour le meilleur plaideur, a été co-éditeur du journal des étudiants en droit en plus de se démarquer somme membre de l’équipe d’escrime de McGill.À la fin de ses études juridiques il a été l'auxiliaire juridique de l’honorableCromwell et de l’honorableà la Cour suprême du Canada avant de faire son entrée chez Osler ou il pratique depuis dix ans.Parmi les organisations qui lui ont confié des mandats on retrouve les firmes comptables Deloitte et KPMG, le cigarettier Imperial Tobacco, Cogeco ainsi que Corbeil Électrique.