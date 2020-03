Photo : Shutterstock

Vos clients s’inquiètent des répercussions du COVID-19 sur leurs activités commerciales ou leurs litiges judiciaires?Votre ligne téléphonique est engorgée? Vous n’arrivez pas à les réassurer?Voici cinq conseils d’Attorney at work, pour vous aider à préserver la confiance de vos clients en ces temps de COVID-19.Il est essentiel d’agir avec transparence. Plus précisément, communiquez à vos clients les actions que vous adoptez face à la pandémie, d’un point de vue commercial.Votre bureau sera temporairement fermé pour un nettoyage de fond en comble? Informez vos clients!Certains de vos avocats, voire la totalité, travaillent à domicile? Informez vos clients!Vous limitez l’accès à vos locaux? Vous connaissez la réponse : informez vos clients!De cette façon, vous contrôlerez le message. Vos clients seront également soulagés de connaître votre plan visant à protéger votre personnel et à assurer la continuité de vos services, malgré la pandémie.Un appel téléphonique et un courriel suffisent souvent, mais vous devez envisager tout de même d’opter pour la vidéoconférence.Après tout, à défaut de pouvoir vous rencontrer en personne, certains de vos clients préféreront cette option. D’ailleurs, le simple fait d’établir un contact visuel devrait rassurer la plupart d'entre eux, que vous travailliez depuis vos bureaux ou non.Vous désirez transmettre des informations à vos clients? Assurez-vous de leur livrer un message clair, concis et simple.Un bon moyen d’y parvenir, en l’occurrence, est d’établir une liste de FAQ sur votre site internet. À cet effet, privilégiez des phrases courtes et déclaratives. Incluez des liens utiles, tout en évitant de surcharger votre texte.Un bon message demeure inutile, s’il est inaccessible en ligne.Un lien sur la page d’accueil de votre site internet est le moyen le plus simple pour vos clients de trouver rapidement les informations qu’ils recherchent.Pourquoi ne pas diffuser par courriel une vidéo des associés de votre cabinet?Certaines entreprises l’ont fait et les résultats sont probants. De cette façon, vous pourrez reconnaitre personnellement la légitimé des craintes de vos clients, tout en affirmant votre intention de répondre à celles-ci de façon adéquate.