Me Louis-Philippe Lacombe. Photo : Site Web de Cain Lamarre

Me Émilie Hunkin. Photo : LinkedIn

Me Érika Beaudoin. Photo : Site Web de Cain Lamarre

Cinq nouvelles recrues rejoignent le cabinet Cain Lamarre : Meseten tant qu’avocats, ainsi que Mesetà titre de notaires.Admis au Barreau du Québec en 2019, Me Louis-Philippe Lacombe a rejoint le cabinet après y avoir effectué son stage. Cet expert en droit du travail et de l’emploi a déjà un riche parcours derrière lui.Il a été auxiliaire de recherche en droit constitutionnel à l’Université Laval, dont il est doublement diplômé : de la Faculté de droit mais aussi d’un baccalauréat en science politique. Il a également occupé différents postes à l’Assemblée nationale du Québec et détient un certificat en droit anglais de l’Université de Birmingham, au Royaume-Uni.Spécialisé en litige, Me Pierre-Olivier Bouvier-Leblanc a toutefois des intérêts très variés et aspire à la polyvalence. Il a ainsi exercé dans différents domaines : droit immobilier, droit des affaires et droit de l’éducation.Ce diplômé en droit de l’Université Laval et Barreau 2019 a effectué son stage au bureau de la Capitale-Nationale avant de pousser les portes de Cain Lamarre.Me Émilie Hunkin rejoint quant à elle le cabinet pour exercer au sein des équipes de litige et de droit du travail et de l’emploi, notamment dans le domaine de l’éducation. Elle entre chez Cain Lamarre suite à son stage de l’École du Barreau dans un cabinet national.Me Hunkin a su faire briller ses talents lors de son parcours universitaire : elle figurait au tableau d’honneur 2018-2019 de la Faculté de droit l’Université Laval, où elle a obtenu son baccalauréat en droit civil, et a remporté plusieurs compétitions en plaidoirie et en droit.Me Érika Beaudoin a rejoint l’équipe de Cain Lamarre en 2019, année durant laquelle elle a été inscrite au tableau de l’Ordre.Originaire de Drummondville, cette experte en financement commercial et en droit des affaires avait tout d’abord suivi une formation de technicienne juridique avant d’obtenir un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit notarial à l’Université Laval.Membre de la chambre des notaires depuis 2012, Me Joannie Jacques a obtenu un baccalauréat en droit, régime coopératif en 2010, ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en droit notarial en 2011, à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.Après avoir pratiqué en immobilier commercial, financement d’entreprises et en droit corporatif au fil des années, elle exerce ses talents en financement commercial au sein du cabinet Cain Lamarre, qu’elle a rejoint début 2020.