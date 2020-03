Les avocats de Jean-François Bertrand se mettent au pro bono... Photos : Site Web de Jean-François Bertrand Avocats

En ces temps de crise, les élans de solidarité ne sont jamais bien loin. Le cabinet Jean-François Bertrand avocats inc. en donne le tout dernier exemple. Le bureau d’avocats se met au pro bono pour « aider à sa manière le public durant la pandémie mondiale actuelle »« Ces services juridiques permettront aux citoyens, citoyennes et aux entreprises concernées de comprendre les enjeux légaux en lien avec la crise de la COVID-19 », souligne l’équipe d’avocats Le cabinet a mis une adresse courriel à la disposition du public. Du lundi au jeudi entre 16 et 18h, les avocats de Jean-François Bertrand répondront par téléphone aux questions qui leur auront été soumises.« Le cabinet s’engage à informer objectivement les citoyens et citoyennes sur leurs droits », indique l’équipe de Jean-François Bertrand Avocats.Besoin d’aide juridique? Écrivez au infopandemie à jfbertrandavocats.com en prenant soin d’inclure vos nom, prénom et numéro de téléphone.