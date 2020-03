Me Lucie Laflamme a été nommée directrice générale de l’Université TÉLUQ. Photo : site de l'Université TÉLUQ

Mea été nommée directrice générale de l’Université TÉLUQ par le gouvernement du Québec.La nouvelle directrice prendra officiellement les rênes de la TÉLUQ le 30 mars prochain, et ce pour un mandat de cinq ans.La docteure de droit de l’Université Laval a plus de 20 ans d’expérience dans le monde universitaire québécois. Lucie Laflamme est d’abord devenue professeure de droit à l’Université de Sherbrooke en 1998. Avant sa nomination, Me Laflamme était d’ailleurs vice-rectrice aux études à l’Université de Sherbrooke, et vice-rectrice au campus de Lévis et à la planification de l’UQAR.Lucie Laflamme est aussi active dans de nombreuses organisations, conseils et comités.En plus de siéger à la Table des vice-recteurs aux affaires académiques du Bureau de coopération interuniversitaire, elle est membre du comité directeur du Réseau universitaire intégré de Santé et de Services sociaux de l’Université Laval (RUISSS UL), du comité de développement de la mission universitaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, de la sous-commission de la formation à distance de l’Université du Québec, et présidente de la Table Éducation Chaudière-Appalaches.