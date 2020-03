Paul-Matthieu Grondin, Bâtonnier du Québec

Chères consœurs, chers confrères,J’avais dit qu’il n’y aurait pas de bulletin aujourd’hui, mais bon, nous y voici, je sais que vous me le pardonnerez.: En tenant compte des nouvelles annonces, vous trouverez notre document mis à jour ICI . Certains avocats nous demandent s’ils se qualifient à l’une ou l’autre des mesures. Sachez que nous sommes heureux de répondre à ces questions, mais que notre boîte de courriels est saturée et que nous voulons répondre à chacun individuellement. Ainsi, nous vous suggérons, si possible, de poser ces questions sur les mesures en premier lieu à votre comptable ou à une consœur ou un confrère en droit du travail. Après tout, les avocats, en général, devraient être, de par leur formation, les mieux outillés parmi les Québécoises et les Québécois pour répondre à ces questions de qualification juridique.: La facturation intérimaire est maintenant permise. Voyez les détails ICI : Nous vous mentionnions hier qu’il y aurait des précisions quant à certaines déclarations en matière de garde. Les VOICI : Nous recevons beaucoup de questions parfaitement légitimes quant à ceux-ci. Voici quelques éléments de réponses ICI : Elle fonctionne très bien. Merci à tous les partenaires encore une fois, et à tous les avocat-e-s bénévoles. La population apprécie votre travail.Pour la pratique dans les tribunaux, merci de suivre l’information en continu sur notre site Web N’hésitez pas à joindre le groupe Facebook « Avocates et avocats du Québec - Groupe d’entraide - COVID19 ».Pour toute question : covid19 à barreau.qc.ca Meilleures salutations,Bâtonnier du QuébecCe bulletin sera disponible en anglais sous peu, ICI.