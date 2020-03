Me Julie Lanteigne

Trois nouvelles recrues ont rejoint le groupe de droit immobilier du bureau de Montréal de Gowling WLG : Meà titre d’avocate-conseil, Meà titre de notaire, ainsi que Me, récente membre du Barreau.Me Julie Lanteigne a acquis une grande expertise en immobilier commercial au cours de sa carrière. Lors des quinze dernières années, elle a pratiqué au sein du Oxford Properties Group puis des cabinets De Grandpré Chait et Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon.« Je ne pouvais pas refuser cette opportunité de travailler sur une plateforme à la fois nationale et internationale ! Je connaissais déjà Julie Desrochers et je suis vraiment ravie de travailler avec elle, ainsi qu’avec Alain Lalonde », précise l’avocate, qui a rejoint le cabinet à la mi-janvier.Me Lanteigne représente des entrepreneurs, des propriétaires immobiliers et des professionnels issus de différentes industries, et elle se penche notamment sur les questions de location commerciale et d’acquisition et vente d’actifs immobiliers.« C’est une équipe dynamique, souriante, on a beaucoup de plaisir et c’est énergisant d’être dans un groupe en croissance. L’équipe a beaucoup de profondeur, des capacités multidisciplinaires, différentes forces… Cet éventail de ressources est une richesse pour nos clients », explique Me Lanteigne.Gowling WLG continue de développer son groupe de droit immobilier de Montréal, qui compte désormais six avocats et deux notaires capables d’offrir des services très complets.Spécialisée en droit immobilier et en financement commercial, Me Linda Kharaboyan, qui intègre l’équipe à titre de notaire, a notamment exercé au sein du cabinet Therrien Couture, avant d’agir comme conseillère en contrats d’approvisionnement chez Bombardier.Elle a ainsi de nombreuses années d’expérience, avec une expertise dans les transactions d’acquisition immobilière, le financement immobilier ainsi que l’examen et l’analyse de titres immobiliers.Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal, Me Fabienne Racicot avait quant à elle rejoint l’équipe de Gowling WLG en 2017 en tant qu’étudiante.Au cours de ses études, elle s’est démarquée par son implication dans différentes activités, a obtenu plusieurs distinctions et a eu l’occasion d’effectuer un stage auprès d’un juge de la Cour d’appel du Québec.« Nous sommes très heureux d’accueillir Julie, Linda et Fabienne dans notre équipe. », souligne Julie Desrochers, chef du groupe de droit immobilier de Montréal, sur le site du cabinet.« L’expertise de Julie et Linda ainsi que le soutien inestimable que Fabienne apporte à l’équipe donnent une nouvelle dimension à notre groupe, et offriront encore plus de valeur à nos clients, dans un marché en plein essor », poursuit-elle.