Caroline Biron, associée directrice de Woods

L’ex-juge de la Cour suprême du Canada,, se joint à l’équipe de Woods à titre d’avocat-conseil.L’honorable Gascon orientera sa pratique vers l'arbitrage domestique et international et fournira son soutien et ses conseils juridiques dans les dossiers d’insolvabilité, de restructuration et de litige commercial des clients du cabinet.« C'est un grand honneur d'accueillir l'honorable Clément Gascon, commente, associée directrice de Woods. Il apporte près de quatre décennies d'expertise cumulée en pratique privée et au sein de la magistrature, un atout certain pour notre équipe et pour nos clients. Tous les membres du cabinet sont impatients de travailler avec lui. »Clément Gascon a été juge à la Cour suprême du Canada pendant plus de cinq ans, à la Cour d'appel du Québec pendant au-delà de deux ans et à la Cour supérieure du Québec pendant près de dix ans. Il a également exercé la profession d’avocat en pratique privée au sein d’un cabinet national, de son admission au Barreau du Québec en 1982 à sa nomination à la magistrature en 2002.« Chez Woods, j’aurai une plateforme idéale pour faire de l’arbitrage tant au niveau domestique qu’international. Par ailleurs, j’aurai aussi l’occasion d’appuyer l’expertise du cabinet en insolvabilité et en restructuration en plus d’agir comme conseiller », explique Clément Gascon.Rappelons-le, quelques semaines après avoir annoncé sa démission de la Cour suprême, le juge Gascon avait mystérieusement disparu , au point où le Service de police de la ville d'Ottawa était parti à sa recherche.Il s’en était expliqué quelques jours plus tard , écrivant, dans un communiqué, que depuis plus d’une vingtaine d’années, il « conjugue avec une maladie parfois sournoise, la dépression et les troubles de l’anxiété. C’est une maladie qui se soigne, se traite et se contrôle, certains jours mieux que d’autres ».Parallèlement à sa carrière de juge et d'avocat, il a régulièrement enseigné dans divers domaines du droit à l'Université McGill, à l’Université d’Ottawa, à l'Université du Québec à Montréal et à l'École du Barreau du Québec. Il a de la même manière donné de nombreuses formations aux juges et aux avocats sur les matières commerciales, les actions collectives, la rédaction judiciaire et la plaidoirie. Il est coauteur de plusieurs ouvrages, publications et articles dans le domaine juridique. Il est également un conférencier recherché.Pour consulter une version plus détaillée de la biographie de l’honorable Clément Gascon, cliquez ici.