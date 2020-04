Me Julie Lanteigne rejoint Gowling

Le parcours de cette avocate spécialisée en immobilier est impressionnant. Après un an et demi en contentieux chez Oxford Properties Group, Mea été associée chez De Grandpré Chait, puis chez Lapointe Rosenstein Melançon, ou elle a en outre été chef du secteur immobilier.Depuis janvier, Me Lanteigne est à l’emploi de Gowling en tant qu’avocate-conseil.Elle apporte au cabinet ses 15 ans d’expertise en location commerciale, acquisition et vente d’actifs immobiliers et autres domaines connexes du droit commercial.C’est d’ailleurs en litige commercial que le Barreau 2003 a débuté sa carrière, avant de se munir d’un MBA en Afrique du Sud et d’entrer au service de Oxford, l’un des plus grands propriétaires immobilier du pays.Me Lanteigne s’est ensuite dirigée vers la pratique privée. L’avocate est aussi régulièrement conférencière, ainsi que membre du jury de la Jeune Chambre de commerce de Montréal pour le prix Jeune leader techno-créatif du Québec.