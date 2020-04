Baisse de 25 % des offres d’emplois juridiques

Les offres d’emplois ont chuté du quart (24 %) par rapport à l’an dernier au Canada, estime l’économistedans un article d’Indeed Hiring Lab. Ces offres incluent celles d’avocat, de parajuristes et d’adjoints juridiques.La baisse semble être plus marquée au Canada qu’aux États-Unis, qui ne déplore selon l’article qu’une baisse de 15 % d’offres d’emploi liées au domaine juridique. Par contre, les statistiques utilisées dans l’article date de la fin mars. Les États-Unis ont depuis vécu toute l’ampleur de la crise du coronavirus, et la situation semble pas encore vouloir s’améliorer pour nos voisins du Sud.Au tout début de la crise, la présidente de la firme de recrutement juridique ZSAnous disait déjà voir la différence sur le marché de l’emploi en droit québécois. Des gels d’embauche liés à la COVID-19 avaient alors commencé.« C’est préventif, nous disait alors Me Tardif. Les gens veulent voir l’étendue de la crise. On a des clients qui continuent de nous appeler et qui ont des besoins immédiats, ça, ça demeure. Mais les gens qui ne sont pas des situations urgentes d’embauche d’abord font des entrevues téléphoniques et non plus en personne, bien sûr… »Chez Droit-inc, la baisse a été brutale au tout début de la crise mais les employeurs recommencent progressivement à afficher des offres d’emploi C’est peut-être le temps idéal pour dégoter votre emploi de rêve!