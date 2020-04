Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP

Canadian Lawyer a fait son Top 10 des meilleures firmes d’avocats régionales au Québec 2020-2021.Sont considérés tous les cabinets québécois offrant des services d’avocats étendus dans la province seulement. Les votes des clients et des avocats internes ont déterminé le rang de chacun des cabinets dans le palmarès. Le sondage ne tient pas compte des récentes mises à pied...Ce cabinet montréalais a 63 avocats et notaires et sert ses clients depuis 50 ans si on inclut les firmes précédentes. Fait notable, les clients peuvent s’y faire servir en 12 langues!Fondée en 1967 à la suite de la fusion de deux cabinets, Bélanger Sauvé a ouvert son premier bureau à l’extérieur de Montréal en 2000 à Joliette. Un autre s’est depuis ajouté à Trois-Rivières. Le cabinet compte maintenant plus de 50 avocats.Le cabinet comptant 87 avocats à Montréal et trois au Saguenay est dédié à l’innovation au Québec, avec des clients comme Uniprix.Successeur de Stein Monast Pratte & Marseille, un cabinet fondé en 1957 à Québec, Stein Monast a maintenant 67 avocats et cinq notaires. Spécialisé en droit corporatif, le cabinet a récemment ajouté les transports et l’immigration à ses domaines de pratique.Beau cadeau pour les 65 ans de ce cabinet spécialisé en droit corporatif et transactionnel : une 6e position au Top 10 alors qu’il ne faisait pas même le palmarès l’an dernier.« Nous avons réussi à maintenir le cap au fil des ans et à nous classer parmi les leaders du monde juridique au Québec tout en demeurant fidèles à nos valeurs, et cette 6e place parmi les 10 cabinets les mieux cotés témoigne de notre détermination à offrir à plus d’entrepreneurs un ensemble de services juridiques et de notariat de haut niveau répondant à leurs besoins spécifiques, où qu’ils soient au Québec », souligne Me Jean-Jacques Rainville, président de Dunton Rainville.Encore dans le Top 5, De Grandpré Chait amorce une ère d’expansion, indique à Canadian Lawyer l’associé Me Eric Lalanne. Résultat d’une fusion entre les cabinets De Grandpré Godin et Chait Amyot en 1999, le cabinet compte déjà 90 ans d'expérience et 60 avocats.Ce cabinet a 17 bureaux régionaux, plus que tout autre au Québec. On comprend! Cain Lamarre est le fruit de la fusion entre de nombreux vénérables cabinets québécois : Cain Lamarre Wells (fondé en 1928 à Chicoutimi), Gauthier Nepveu Leblanc Brouillette (fondé à Sept-Îles in 1951) et Casgrain Desrosiers Lévesque Bujold Villeneuve (fondé à Rimouski en 1877, et l’une des plus anciennes firmes du Canada).Cain Lamarre compte maintenant 220 avocats, et l’ancien premier ministre du Québeca été l’un d’eux.Plus de 500 employés au total pour ce géant du droit des affaires, dont 171 avocats de Montréal à Québec jusqu’à Paris! BCF maintient sa 3e position au palmarès pour une 2e édition consécutive.« Pendant mes années à titre d’associé directeur, de 1995 à 2020, j’ai fièrement bâti avec l’aide de mes collègues, l’un des plus importants cabinets de droit des affaires au Québec », indique l’associé fondateur de BCFsur le site web du cabinet.Les répondants au sondage ont encensé Lavery pour ses relations avec ses clients et pour sa culture positive. L’un d’eux a même souligné l’embauche d’une avocate sur le bord du congé de maternité par le cabinet.Fondé en 1913, le cabinet compte des succursales à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, de même que près de 200 avocats. Le juge en chef de la Cour suprêmey a pratiqué 24 ans avant d’accéder à la magistrature en 2004.Le grand cabinet de 150 avocats était en seconde position lors de la dernière édition du Top 10. Le voilà en toute première place!« Le milieu juridique prend acte de notre différence, de notre appétit, de notre force, mais également de notre bienveillance. Notre détermination à demeurer attentifs aux besoins de nos clients continue d’être à la base de notre succès », affirme Me Jean-François Gagnon, chef de la direction chez Langlois.