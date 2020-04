5 façons de réduire l’anxiété en temps de pandémie

De la misère à dormir et à penser à autre chose que le coronavirus? Attorneyatwork.com a quelques trucs pour faire (un peu) baisser votre stress.Tout d’abord, qu’est-ce que ça veut dire, quand on qualifie la crise de la COVID-19 de « pandémie »? Le terme ne renvoie pas à la gravité du virus, mais veut plutôt dire qu’il s’est propagé à plusieurs pays.Bien qu’il est vrai que nous devons prendre le nouveau coronavirus au sérieux, ça ne veut pas dire que nous devons paniquer. Le terme « pandémie » se réfère à son étendue au-delà des frontières. En d’autres mots, son étalement géographique, pas son taux de mortalité ou de propagation.Il y a deux sources principales d’information fiable sur le coronavirus : L’Organisation mondiale de la santé (OMS), et les gouvernements fédéraux et provinciaux. Bien d’autres sources d’information spéculent et explorent les pires possibilités. Si ces sources d’information augmentent votre sress, évitez-les.Vous pouvez obtenir l’information dont vous avez besoin pour vous protéger et protéger les autres avec le site de l’OMS et les points de presse des autorités.Pour les nouvelles juridiques, il y a Droit-inc, vous pouvez compter sur nous!Durant une pandémie, la peur peut être aussi contagieuse que le virus lui-même, et peut nous pousser à faire des choses insensées comme emmagasiner pour 10 ans de papier de toilette et de gel désinfectant. Si vous trouvez que certaines personnes « capotent », il est peut-être mieux pour vous de les éviter, ou au moins d’éviter de parler de la COVID-19 avec elles.Nous avons tous peur, c’est normal dans les circonstances. Mais nous ne pouvons laisser cette peur nous faire faire des choses irrationnelles qui nous nuisent et nuisent aux autres.Et ça, c’est un bon conseil même sans pandémie! Il n’y a rien de tel que les médias sociaux pour que votre angoisse et votre déprime ne montent en flèche. Comme on le sait tous, il y a énormément de désinformation sur les médias sociaux, et on peut facilement s’y faire aspirer. Lire des publications avant d’aller au lit dérange votre sommeil au moment même où vous en avez le plus besoin pour solidifier votre système immunitaire.Pas besoin de paniquer. De quoi a-t-on besoin? De prendre des précautions raisonnables conseillées par les autorités et l’OMS et garder l’oeil ouvert aux nouvelles mesures.