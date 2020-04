Me J.Serge Sasseville devient président du Conseil d'administration de la Fondation de la Place des Arts

Me, vice-président principal, Affaires corporatives et institutionnelles chez Québécor jusqu’en décembre dernier , devient président du Conseil d'administration de la Fondation de la Place des Arts.Barreau 1981, Me Sasseville oeuvrait dans la grande famille de Québecor depuis 32 ans. Précédemment, il occupait le poste de président du secteur musique du Groupe Archambault, puis de vice-président, affaires juridiques de Canoë et Vidéotron.« À son arrivée dans l’entreprise familiale en 1987, c’est avec mon père,, qu’il a œuvré, soulignait sur Facebook lors de l’annonce de la retraite de Me Sasseville. Il a vu Québecor croître, changer, se transformer et il y a contribué en occupant différentes fonctions importantes. »« Sa profonde connaissance de l’industrie en a fait un défenseur convaincu et convaincant de la télédiffusion et de télédistribution axées sur le développement de nos industries culturelles », poursuivait le PDG de Québecor.Ancien de l’Université Laval, J.Serge Sasseville a démarré sa carrière en tant qu’avocat chez Stein Monast. Il est toujours membre du CA du Fonds Québecor, de la Fondation du Centre national des arts, de la Fondation Lafontaine-Cormier, du Festival international de la chanson de Granby et président du CA d'Angèle Dubeau & La Pietà.