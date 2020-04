Me Kim Thomassin est nommée première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable

Me Sophie Lussier a été nommée vice-présidente et cheffe des Affaires juridiques

, deux avocates à l'emploi de la Caisse de dépôt et placement du Québec, se voient confier de nouvelles responsabilités.Me Thomassin, qui occupait depuis 2017 le poste de première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat, est nommée première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable.« Sa grande passion pour l’essor des entreprises du Québec et son incroyable capacité à tisser des liens seront de véritables atouts pour la Caisse de Dépôt et Placement du Québec », mentionne le communiqué.La nomination de l’ancienne patronne de McCarthy Tétrault au Québec a déclenché un tonnerre de félicitations sur LinkedIn.« Quelle belle nomination! Sincères félicitations Kim! » a écrit la présidente du conseil de Transcontinental,« Très bien dit Isabelle, tu as entièrement raison. Et sincères félicitations à Kim pour cette superbe nomination qui est entièrement méritée », a renchéri, associée chez Davies.« Kim, une femme d'influence que j'admire particulièrement pour sa créativité, son implication, son infatigabilité, sa maîtrise du monde des affaires, ses talents de négociation sans oublier une leader affectionnée par son équipe », ajoute, fondatrice de la Gouvernance au féminin.Par ailleurs, Sophie Lussier a été nommée vice-présidente et cheffe des Affaires juridiques. Elle prend le relais, en quelque sorte, de Me Thomassin.« Dans ce rôle élargi, elle mettra à profit sa connaissance profonde de la Caisse et son excellent jugement », écrit le porte-parole de la Caisse.Me Lussier est à la Caisse depuis mai 2001 et occupait le poste de vice-présidente, Affaires juridiques depuis juin 2017.Sophie Lussier a remporté en 2018 le prix Chef des affaires juridiques de l’année , qui est au gala ZSA ce que le prix du Meilleur film est aux Oscars.« Ce prix représente la reconnaissance du travail de la Caisse. J'ai la chance de travailler avec plusieurs entreprises dans l'accomplissement de leurs projets et ce prix est la reconnaissance que la Caisse a bien fait son travail », avait-elle déclaré à Droit-inc, quelques minutes après avoir reçu son trophée.