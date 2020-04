Paul-Matthieu Grondin, Bâtonnier du Québec

Chères consœurs, chers confrères,Bonjour à tous.J'espère que vous vous portez bien. Nous souhaitons ce matin remercier tous les citoyens qui sont au front quotidiennement pour assurer notre santé et notre sécurité. Nous pensons également à nos aînés et à leur famille. Nous leur souhaitons courage et résilience face à cette situation extrêmement difficile et angoissante.Voici quelques nouvelles :: Les formations Webpro demeureront gratuites jusqu'au 31 mai prochain. Cette mesure s’inscrit clairement dans notre mission. À ce jour, ce sont plus de 54 000 heures de formation qui ont été visionnées gratuitement par plus de 8 800 avocats. Je salue votre volonté de continuer à être formé malgré les difficultés du moment. Les formations gratuites sont disponibles ICI : Nous reportons la date du paiement des cotisations au 1er septembre prochain. Vous n’avez pas à poser d’action pour vous prévaloir de ce report. Il sera fait automatiquement pour ceux qui avaient choisi d’acquitter leur cotisation en un ou deux versements ou en DPA au 1er juin 2020 ou à compter du 1er juin 2020. Ceci dit, la majorité des membres a déjà payé sa cotisation au complet. Cependant, nous analysons actuellement différentes alternatives afin d’aider ceux qui auraient davantage de difficultés à remplir cette obligation à terme. Le report de la cotisation au 1er septembre 2020 nous donnera le temps nécessaire pour mieux analyser les impacts des mesures de confinement et proposer des solutions viables.: Comme prévu, plusieurs tribunaux de droit commun et administratifs ont entamé de plain-pied leur virage numérique. Cela devrait se poursuivre. Soyez assurés que nous publierons toujours les informations des tribunaux portant sur leur pratique ICI : Plusieurs membres s’interrogent sur le moment où l'activité judiciaire en personne reprendra. Honnêtement, nous l’ignorons pour le moment. Comme dans tous les domaines, des plans de reprise se préparent. A priori, le retour physique devant les tribunaux, dans le respect de toutes les mesures de santé publique nécessaires, ne devrait pas poser de problème insoluble. Soyez assurés que tous les intervenants travaillent très fort à élaborer des solutions qui priorisent la santé de tous.Pour la pratique dans les tribunaux, nous vous invitons à suivre l’information en continu sur notre site Web N’hésitez pas à joindre le groupe Facebook « Avocates et avocats du Québec - Groupe d’entraide - COVID19 ».Pour toute question : covid19 à barreau.qc.ca Meilleures salutations,Bâtonnier du Québec